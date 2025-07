Vecina del conjunto donde vivía Laura Camila Blanco dio nueva pista sobre el caso: “Estaba llorando”

Aunque no está confirmado que se tratara de Laura Camila y su pareja, la cercanía del testimonio con los hechos ha levantado nuevas inquietudes sobre lo que realmente ocurrió esa noche.

La madre y el hermano de la periodista también denunciaron que la escena pudo haber sido alterada antes de que llegara el CTI de la Fiscalía . Según explicaron , no había rastros de botellas ni desorden, aunque en la habitación hallaron cuadros caídos, la cama revuelta y un bordillo de la ventana roto. Incluso, se encontró un balde con vómito, lo que indica que el novio se encontraba en mal estado.

La familia de Laura insistió en que se investigue su muerte como un feminicidio. En diálogo con El Colombiano, Jhoan Blanco aseguró que la relación de su hermana con Óscar estaba marcada por episodios de celos, control y agresiones. “Era humillante: buscaba pordebajear a mi hermana con sus palabras”, dijo.

Recordó que la pareja había terminado en varias ocasiones, pero él la buscaba con excusas laborales, ya que trabajaban en la misma empresa. “Le revisaba el celular mientras dormía, revisaba sus redes y sus transferencias”, aseguró.

Pese a lo anterior, no hay capturas y la Fiscalía continúa indagando. El paradero de Óscar Santiago Gómez es incierto, según los familiares. La preocupación crece, mientras el dolor se mantiene intacto.

“Mi hermana no es una más, ella no se suicidó. Tenía sueños, como su maestría. Nadie nos dice nada, pero sabemos que ella quería vivir. A mi hermana la asesinaron, no quedará impune”, concluyó su hermano.