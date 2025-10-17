Giro inesperado en la investigación por la muerte del fundador de la marca Mango pone a su hijo como sospechoso

El fundador de la gran empresa de moda española Mango, Isak Andic, murió hace casi un año tras caer por una montaña cuando paseaba con su hijo, una muerte considerada inicialmente un accidente y que, en un giro inesperado, ha pasado a ser un posible homicidio.

La Policía catalana confirmó este viernes a la AFP que continúa investigando la muerte de Andic, en la que, según reveló el diario El País citando “diversas fuentes al tanto de la instrucción”, Jonathan pasó de testigo a sospechoso.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dijo en un comunicado que la investigación está en manos de la Policía y que “procesalmente, en este momento no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta”.

Andic, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 de diciembre de 2024 mientras paseaba por un camino de montaña en Montserrat, en las afueras de Barcelona. Su muerte, considerada inicialmente como un accidente de montaña, causó gran conmoción en la sociedad catalana.

Isak Andic tenía tres hijos, Jonathan, el primogénito, y dos mujeres.