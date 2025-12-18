x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Caso Nicolás Petro | Juez decide si lo envía a prisión por corrupción en Atlántico

El exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente de la República enfrenta otro proceso penal por contratación irregular en ese departamento. Se le señala de seis delitos.

  • Nicolás Petro Burgos fue diputado del Atlántico entre 2020 y 2023 tras ser candidato a la Gobernación de ese departamento. FOTO REDES SOCIALES
    Nicolás Petro Burgos fue diputado del Atlántico entre 2020 y 2023 tras ser candidato a la Gobernación de ese departamento. FOTO REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 48 minutos
bookmark

Este 18 de diciembre continúa la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por un proceso por presunta corrupción en contratación en el Atlántico, departamento del que fue diputado entre 2020 y 2023. La Fiscalía le imputó al político —hijo mayor del presidente Gustavo Petro— seis delitos y pide que le impongan medida de aseguramiento, es decir, que sea privado de la libertad en domicilio o en prisión.

Por este caso, que investiga la presunta participación irregular en la contratación de ese departamento, a Petro Burgos se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

La Fiscalía le pide a un juez de Barranquilla que imponga medida de aseguramiento al exdiputado, a lo que su abogado defensor, Alejandro Carranza, y el representante de la Procuraduría se oponen por considerar que no es un peligro para la sociedad ni que pueda obstruir la justicia si queda en libertad.

Vale recordar que por este proceso se investiga si Nicolás Petro y su expareja, Daysuris Vásquez, usaron contratos de la Gobernación del Atlántico —por valor de $111 millones que iban dirigidos a proyectos de atención de adultos mayores por medio de la Fundación Consciencia Social con acuerdos posiblemente amañados— para favorecerse a ellos, a amigos y a familiares cuando era diputado.

Este caso es distinto al que se lleva en contra del político por el presunto uso irregular de recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Por ahora, el abogado del exdiputado solicita al juez que no lo prive de la libertad al considerar que no ha intentado evadir la justicia, sino enfrentar los proceso que se le siguen en su contra.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida