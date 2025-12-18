Caso Nicolás Petro | Juez decide si lo envía a prisión por corrupción en Atlántico

Este 18 de diciembre continúa la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos por un proceso por presunta corrupción en contratación en el Atlántico, departamento del que fue diputado entre 2020 y 2023. La Fiscalía le imputó al político —hijo mayor del presidente Gustavo Petro— seis delitos y pide que le impongan medida de aseguramiento, es decir, que sea privado de la libertad en domicilio o en prisión. Por este caso, que investiga la presunta participación irregular en la contratación de ese departamento, a Petro Burgos se le imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

La Fiscalía le pide a un juez de Barranquilla que imponga medida de aseguramiento al exdiputado, a lo que su abogado defensor, Alejandro Carranza, y el representante de la Procuraduría se oponen por considerar que no es un peligro para la sociedad ni que pueda obstruir la justicia si queda en libertad.