Revelan detalles clínicos sobre la muerte de la niña asesinada a manos de su madre en Manizales

“Inmediatamente se dispuso la sala de shock para recibirla, ingresando al hospital sobre las 11:40 a. m. en paro cardiorrespiratorio. Rápidamente se continuó el manejo integral e interprofesional por parte del equipo de Urgencias del Hospital con participación de emergenciólogo, cirujano general y cirujano vascular. Se efectuaron todas las medidas de reanimación avanzada, incluyendo colocación de accesos intraóseos y toracotomía de urgencia para masaje cardiaco directo. La reanimación y las medidas avanzadas se continuaron por parte del equipo del hospital”, indicaron.

A pesar de todos los esfuerzos, a las 12:15 del mediodía se declaró el fallecimiento de Antonella como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por la gravedad de sus heridas.

Mientras los médicos intentaban salvarle la vida a la niña, la madre de la menor, identificada como Silvana Torres, también tuvo que ser ingresada al centro asistencial.

La mujer, quien al parecer intentó quitarse la vida, se encontraba con heridas “sin circunstancias de urgencia vital, y notificándose que podía estar relacionada con el hecho de la menor. Ante esas circunstancias, se solicitó que fuera atendida en otra IPS de la Red de la ciudad”. Posteriormente, la madre de la víctima fue judicializada.

De acuerdo con el diario citado, se conoció que el padre de la menor sí respondía por la niña, pero presuntamente se negaba a retomar una relación sentimental con la madre. La Fiscalía estaría analizando esta hipótesis como posible detonante del ataque.

También reportaron que ante los médicos de la Clínica San Juan de Dios, la mujer habría reconocido su responsabilidad. “Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, dijo la joven, quien también habría rechazado los cargos imputados por la Fiscalía, según el periódico.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) repudió el hecho y confirmó que desde el primer momento activó su equipo psicosocial para acompañar a la familia de la menor.

La directora general, Astrid Cáceres, lamentó el crimen y pidió fortalecer llas rutas de prevención de la violencia en el entorno familiar.

“Desde el Bienestar Familiar hacemos un llamado a fortalecer las redes de cuidado, a no ignorar señales de riesgo y a buscar ayuda oportuna cuando existan dificultades para el ejercicio de la crianza. Es urgente que el país avance en la prevención de la violencia en el contexto familiar y en la atención de los factores que la generan, entre ellos, el deterioro de la salud mental”, afirmó Cáceres.

