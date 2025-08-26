Entre lo probado y lo descartado: ¿Qué pruebas desechó y cuáles tuvo en cuenta el CNE en sanción contra campaña Petro?

Este martes se conoció la ponencia final con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluye que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro presuntamente violó los topes en más de $3.500. Por ello, la autoridad electoral sancionará administrativamente al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa –hoy presidente de Ecopetrol–, así como a Lucy Aydee Mogollón (tesorera), María Lucy Soto (auditora) y a los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4