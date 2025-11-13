x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sin mayorías en el CNE, conjueces decidirán sobre la posible sanción a campaña Petro

El CNE no logró los seis votos necesarios para decidir si sanciona a la campaña de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación. Ante la falta de mayoría, el caso deberá ser resuelto por conjueces que estudiarán el expediente y emitirán su voto.

  • Una ponencia al interior del tribunal electoral pide sancionar a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de campaña. El presidente Petro, por su fuero, está exento del caso. FOTO: EL COLOMBIANO
    Una ponencia al interior del tribunal electoral pide sancionar a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de campaña. El presidente Petro, por su fuero, está exento del caso. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

La decisión de sancionar a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, así como por aparente violación de topes electorales, será zanjada por conjueces en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este jueves, al filo de la tarde, los magistrados se reunieron en sala plena para votar si sancionaban o no a la campaña. El resultado fue cinco a favor y dos en contra; sin embargo, se requiere una mayoría de seis de los nueve magistrados para tomar una decisión, por lo que será necesaria la intervención de conjueces.

Se trata de terceros que, sin pertenecer a una corporación, hacen las veces de servidores públicos transitorios e intervienen en determinados casos. En este caso, ante la imposibilidad de asegurar mayorías para una decisión. Como si se tratase de otro magistrado, el conjuez deberá estudiar el expediente, tomar una decisión y votar según su criterio.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida