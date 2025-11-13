Sin mayorías en el CNE, conjueces decidirán sobre la posible sanción a campaña Petro

La decisión de sancionar a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, así como por aparente violación de topes electorales, será zanjada por conjueces en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este jueves, al filo de la tarde, los magistrados se reunieron en sala plena para votar si sancionaban o no a la campaña. El resultado fue cinco a favor y dos en contra; sin embargo, se requiere una mayoría de seis de los nueve magistrados para tomar una decisión, por lo que será necesaria la intervención de conjueces.

Se trata de terceros que, sin pertenecer a una corporación, hacen las veces de servidores públicos transitorios e intervienen en determinados casos. En este caso, ante la imposibilidad de asegurar mayorías para una decisión. Como si se tratase de otro magistrado, el conjuez deberá estudiar el expediente, tomar una decisión y votar según su criterio.

