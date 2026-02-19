Así fue el giro en el caso ‘Pipe Tuluá’: del diálogo reservado a la extradición en EE. UU.

A finales de enero, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló un vínculo entre dos objetivos de alto valor del gobierno del presidente Gustavo Petro, que realizaron acercamientos confidenciales con funcionarios de su administración. “Luis Felipe Ramírez Ospina, en calidad de apoderado del señor Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, líder de la organización ‘la Inmaculada’, me dirijo a usted (Jorge Lemus) respetuosamente con el objeto de hacerle llegar copia de las peticiones suscritas por mi representado, dirigidas al señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, se lee en la carta revelada.

Las reuniones secretas entre la DNI y el abogado de ‘Pipe Tuluá’

Según la investigación de ese periódico, desde el año pasado se habría movido un lobby de alto nivel para que el gobierno Petro instalara una mesa de exploración con el señalado narcotraficante ‘Pipe Tuluá’ a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Mientras tanto, se habrían presentado viajes a España de funcionarios públicos en busca de una supuesta colaboración de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. En El Reporte Coronell de Caracol Radio se reveló que el abogado Luis Felipe Ramírez Ochoa habría tenido dos reuniones a nombre de alias ‘Papá Pitufo’ con Jorge Lemus, entonces cabeza de la DNI, que se sumaría a otras que ya se conocían de exfuncionarios de la UIAF. Lea también: “Pipe Tuluá” se declaró no culpable ante corte federal de EE.UU. por narcotráfico internacional El reporte agregó que hay audios en los que el penalista habría mencionado una mediación con ‘Pipe Tuluá’ y con las bandas criminales de Buenaventura para un eventual proceso de paz. Lemus le habría instado a dar información de gente del Gobierno a cambio de beneficios carcelarios. Si bien la mesa exploratoria con ‘La inmaculada’ se concretó, con las cabezas de la DNI como interlocutores, al día siguiente se le dio el visto bueno a la extradición de ‘Pipe Tuluá’, ejecutada el mismo día en el que Petro se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. Sobre los acercamientos con el abogado, Lemus habría dicho que fueron notificados y autorizados por el propio presidente Gustavo Petro, y que habría misiones de trabajo en la DNI donde está la trazabilidad de esos encuentros.

¿Se ofrecieron regalos?

Otra información que ‘Papá Pitufo’ habría mandado a ofrecer tendría que ver con regalos y pagos a generales de la Policía. Entretanto, Lemus habría resaltado la trazabilidad de lo hablado en la DNI, y habría dicho que no tiene acceso a esos soportes por el cambio del director. El abogado Ramírez habría confirmado su nexo profesional tanto con ‘Papá Pitufo’ como con ‘Pipe Tuluá’, y habría dicho que no tenía claro qué era lo que se estaba diciendo acerca de su persona. También aseguró que no le constaba que ‘Papá Pitufo’ hubiera ofrecido en la DNI información sobre la entrega de regalos como relojes Rolex a generales, así como el pago a otros oficiales. A la vez, la instrucción en la DNI tras la salida de Lemus y la llegada de René Guarín habría sido clara: la entidad no se ocuparía más de los acercamientos con estructuras criminales. Lea también: “Es un montaje”: Juan Fernando Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’; ya fue denunciado penalmente No obstante, entre miembros activos y retirados de la DNI habría dudas sobre lo que se hizo o no con otras estructuras como las de Barranquilla, así como las ofertas de información que se habrían ofrecido. Mientras, Petro no se ha referido al tema y ‘Pipe Tuluá’ terminó extraditado en Estados Unidos, y ofreció información sobre aportes a la campaña Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario.

