Caso UNGRD: Niegan tutela con la que Carlos Ramón González buscaba suspender medida de aseguramiento

Este martes se conoció que la Corte Suprema de Justicia negó una tutela con la que Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción que desangró la Unidad Nación de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), buscaba suspender la solicitud de medida de aseguramiento que hoy pesa en su contra.
El alto tribunal confirmó que la solicitud de amparo constitucional fue negada. El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), alegó en la tutela interpuesta que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la libertad, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la defensa.
En la decisión, fechada el 14 de octubre, pero conocida este martes, el magistrado Gerardo Barbosa Castillo sostuvo que “al no advertirse entonces la vulneración de los derechos fundamentales que alega el accionante y tampoco la concurrencia de un perjuicio de carácter irremediable, se negará el amparo constitucional invocado”.
De acuerdo con esta decisión, la circular roja de la Interpol y su orden de captura internacional siguen vigentes, a ello se suma la solicitud de extradición de Nicaragua, país que le proporcionó asilo.