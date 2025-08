¿Por qué? Por la declaración que María Alejandra Benavides, la asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dio en la Corte los últimos dos días. EL COLOMBIANO conoció el detalle de la matriz de colaboración que Olmedo López le entregó al ente acusador señalando a cinco altos funcionarios del Gobierno como supuestos determinadores del escándalo de corrupción más grande de toda la administración Petro.

Sin embargo, todo el caso está en riesgo porque por segunda vez a López le negaron el principio de oportunidad que una juez valoró. Esto supone una suspensión de la persecución penal contra López, a cambio de que se convierta en testigo estrella y la justicia pueda usar su información concreta y probada para ir por otros responsables de cargos más arriba.

De acuerdo con la información a la que accedió este periódico, la Fiscalía cometió errores en la argumentación para solicitar el principio de oportunidad, que le garantizaba a Olmedo beneficios penales si delataba a otras personas, incluyendo a funcionarios que estuvieran en cargos superiores.

“Así como sus colaboraciones tuvieron un efecto dominó para capturar a varias personas, esta decisión también genera un efecto dominó para que todos los procesos se caigan”, dijo una fuente relacionada con la historia.

“El representante de la defensa técnica sí pudo hacer un ejercicio juicioso para justificar el recurso. El Estado a través de la Fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar la prueba legalmente obtenida (...) no se trataba solo de limitarse a remitir un documento para que fuera revisado por parte de este despacho judicial sin que las falencias argumentativas se suplan con la intervención de la defensa. La llamada a dar cuenta de la colaboración pasada, presente y futura del aquí procesado no es otra que el ente acusador”, dijo la juez, asegurando que la fiscal del caso no hizo lo suficiente para argumentar con las pruebas por qué López era merecedor del principio.

Pero esto no es lo único. En el caso no se pidió rápidamente una medida contra Carlos Ramón González porque la investigación en su contra se tardó mucho más de lo esperado a pesar de las delaciones de López y Pinilla. González es el funcionario de más alto poder del Gobierno implicado en el caso y se fue del país cuando se supo que el exdirector de la UNGRD lo había mencionado.

Hoy, a pesar de que se decidió su captura, no se conoce su paradero pero se sabe que está fuera de Colombia. La Fiscalía conoció la información sobre Manrique a tiempo, pero no se movió con suficiente eficacia para evitar que se fugara.

Abogados cercanos a la historia que hablaron con EL COLOMBIANO también expresaron que ha habido una demora inexplicable en el llamado a exministros que fueron salpicados por los protagonistas del escándalo sin que nada pase hasta ahora. Estos son Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco, y ahora se suman los tres nuevos nombres de Jaramillo, Lizcano y Ramírez.