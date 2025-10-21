“Negligencia grave”, “falta de diligencia” o “sesgos retóricos”: Las frases más contundentes del Tribunal Superior de Bogotá en caso Uribe

Luego de que en primera instancia la jueza Sandra Liliana Heredia condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el Tribunal Superior de Bogotá en la lectura de la sentencia en segunda instancia, absolvió a Álvaro Uribe.
Este es el caso judicial más importante que ha enfrentado hasta el momento el exmandatario. Los sucesos se remontan al 2018 cuando presuntamente el expresidente habría enviado a su abogado, Diego Cadena, a ofrecer incentivos económicos a testigos que lo vinculaban con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el objetivo de que cambiaran sus versiones.