En vivo Caso Uribe | “En Guacharacas nunca se conformó ningún grupo paramilitar”: Óscar Monsalve

En el juicio que avanza contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal hay un testigo que sus abogados venían reservando porque es una pieza clave: se trata de Óscar Monsalve, hermano de Juan Guillermo Monsalve –considerado el testigo estrella contra el expresidente–.

La importancia de Óscar Monsalve radica en que su testimonio apunta a desmentir las afirmaciones de su hermano. El hombre podría contradecir en hechos claves como la supuesta presencia del Bloque Metro de Autodefensas en la Hacienda Guacharacas.

En los juzgados de Paloquemao estuvieron a la espera de que Monsalve arribara al consulado de Colombia en Nueva York (Estados Unidos) para dar inicio al interrogatorio de la defensa, a cargo del abogado Jaime Granados.

Según ha dicho Óscar, lo que ha declarado Juan Guillermo es parte de un “libreto” que habría seguido tras recibir supuestas promesas de beneficios judiciales.

El 14 de diciembre de 2023, Óscar Hernán Monsalve declaró ante el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia de entonces, Andrés Alberto Palencia.

“Él ya estaba detenido, claro. Cuando me llamó pa’ decirme que era que le iban a colaborar pa’ él tener buenos beneficios (...). O sea, pa’ él mentar a Álvaro Uribe, pa’ meter a Santiago Uribe, y que era algo que le había propuesto Iván Cepeda”, se escucha en la grabación.

En el 2018, años después de haber acusado a Uribe, Monsalve le contó a Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda, que el excongresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, lo había buscado para que cambiara su versión y afirmara que el senador Cepeda lo habría tratado de sobornar para hundir al expresidente.

Pero Óscar Hernán, en el testimonio que fue desempolvado, insistió en que todo se trata de un aparente arreglo.

“Me acuerdo que él tenía beneficios con esto, para proteger a la familia. A mi papá, a mi mamá, a todos nos llamaron pa’ Bogotá, pero nunca fui, mi hermana y yo nunca fuimos. Que teníamos buenos beneficios, que hasta nos sacaban del país por ir hasta allá”, dijo el hermano del testigo y añadió: “Iván Cepeda mantiene en las cárceles buscando presos para enredar”.

En la mañana de este viernes ya rindió versión Carlos Alberto Cruz Moreno, juez segundo de ejecución de penas de Buga. El hombre sostuvo conversaciones telefónicas con Diego Cadena –exabogado de Uribe señalado de emprender triqueñuelas para tocer testigos en favor del expresidente– donde brinda una aparente asesoría legal.

1:15 p.m.

“Si algo le llega a pasar a mi mamá, a mi papá o a cualquier miembro de mi familia los responsables son la Fiscalía, Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río”, apunto Monsalve.

Afirmó que su padre Óscar Monsalve, hace ocho días fue fotografiado por un escolta de un fiscal en Santa Fe de Antioquia y que esa fotografía fue publicada después en las redes del senador Cepeda y de Miguel Ángel del Río.

1:11 p.m.

Monsalve narró que el 8 de marzo de 2023 fue abordado en Pereira por dos hombres y le dijeron que por qué había declarado.

“Llegaron a intimidarme porque había dado una declaración en Medellín en 2016. Me dijeron que iban de parte de Iván Cepeda y que tenía que salir a dar otras declaraciones”, apuntó Monsalve y añadió que tomó la determinación de migrar a Estados Unidos.

1:06 p.m.

“En 2011 mi hermano (Juan Guillermo) me llamó y me dijo que Iván Cepeda quería ayudarme, pero que la familia se tenía que trasladar a Bogotá. Que habían unos beneficios, pero que tocaba colaborarle a Iván Cepeda. Yo me negué en que esas formas fueran usadas para él salir de la cárcel”, señaló Óscar Monsalve.

El testigo afirmó que esas colaboraciones apuntaban a declarar en contra de Sanatiago Uribe y Álvaro Uribe.

“Ese día nos colgamos maluco porque yo nunca estuve de acuerdo con eso. Me volví a hablar con él fue a través de mi mamá”, afirmó el testigo.

12:56 p.m.

Óscar Monsalve negó que la Hacienda Guacharaca hubiese sido el epicentro para la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas.

“La segunda vez que estuvimos en la finca sí pasaban los paramilitares. Pero eso no quiere decir que allá se conformara el grupo. Allá se quedaba el Ejército quince o veinte días, llegaban a acampar y hacían sus carpitas, pero también pasaba la guerrilla”, apuntó Monsalve.

Juan Guillermo Monsalve, por su parte, insistió en este juicio que Guacharacas fue el epicentro para que se fundara el Bloque Metro de las Autodefensas, estructura paramilitar que alcanzó a hacer presencia en 45 municipios de Antioquia –incluido Medellín– entre 1996 y 2002.

12:41 p.m.

Óscar Monsalve relató que es el mayor de sus hermano y que durante nueve años vivieron como agregados en la Hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez. Afirmó que nunca conoció al expresidente y que solo tenía contacto una vez al mes con Santiago Uribe Vélez.

Contó que la familia se tuvo que desplazar por cuenta de unas presiones que hizo la guerrilla del Eln sobre los trabajadores de la Hacienda Guacharacas.

El testigo hizo referencia a la toma del Frente Bernardo López Arroyave del ELN a la Hacienda Guacharacas, el 2 de enero de 1995. Ese día se robaron 600 cabezas de ganado, caballos de paso fino y quemaron la casa principal.

Afirmó que hacia 1996 su familia regresó a trabajar a la Hacienda.

“Cuando regresamos la casa principal estaba enrrastrojada. Esa casa la tumbó la guerrilla, la tumbó toda. Lo primero que se hizo fue comenzar a limpiar todos los alrededores de la finca. Mi papá consiguió trabajadores y los ubicó en otras casas”, apuntó Monsalve.

“Cuando regresamos, éramos los encargado de trabajar con el ganado. Éramos mi papá, otros dos trabajadores, mi hermano Juan y yo”.

En este punto la fiscal Marlenne Orjuela hizo objeción a las preguntas porque las consideró sugestivas y que inducían a la respuesta del testigo. La jueza accedió.

12:19 p.m.

El testigo Óscar Hernán Monsalve Pineda llegó a la sede del consulado. Se identificó y prometió decir solo la verdad durante el interrogatorio.