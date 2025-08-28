Caso Valeria Afanador: revelan el video de las cámaras de seguridad del colegio y un dibujo de la niña antes de desaparecer en Cajicá

Las autoridades continúan la búsqueda por la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, que fue vista por última vez en inmediaciones de su colegio hace más de 15 días en Cajicá, Cundinamarca. La menor desapareció el pasado 12 de agosto, durante la jornada escolar en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde estudiaba. Desde entonces, las autoridades han intensificado la búsqueda y ahora se concentran en dos elementos que podrían resultar claves en la investigación. Se trata de un video de seguridad del colegio y un dibujo que Valeria hizo antes de desaparecer, material revelado por Noticias RCN.

Las cámaras muestran a la niña durante el recreo, hacia las 10:00 de la mañana, cuando jugaba en inmediaciones de una cerca de arbustos. En las imágenes se observa a una persona en la zona, aunque aparentemente no interactúa con la menor. El registro también revela cómo Valeria intentó en varias ocasiones atravesar la cerca viva que colinda con la institución. Finalmente, se agacha y sale del colegio. Desde ese momento no se ha vuelto a tener rastro de ella. Entérese: Él era Javier Mauricio García, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en Cajicá mientras buscaban a Valeria Afanador A raíz del video, se trata de establecer si alguna persona le estaría dando indicaciones a la menor para que saliera. A este material se suma un dibujo que Valeria realizó en clase. Según el testimonio de una docente, la niña terminó rápidamente la instrucción que se le había dado y, en la parte posterior de la hoja, plasmó otras figuras que no guardaban relación con la actividad escolar.

En el papel aparece un rostro de una persona sonriente y, en la parte inferior, otro rostro de difícil identificación, que podría corresponder a un animal o a una figura humana. Este boceto se encuentra en análisis para establecer si puede aportar pistas a la investigación.

Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la principal hipótesis con la que se trabaja actualmente es la de una desaparición forzada. “Las probabilidades de que la niña esté en la zona del río Frío son mínimas, casi inexistentes. Por eso he pedido a la Fiscalía, al CTI y a la Sijín que establezcan una cápsula investigativa que recaude pruebas y dé respuesta rápida de quién se llevó a Valeria”, declaró. Relacionado: El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa” Más de 200 rescatistas han recorrido al menos 12 kilómetros de la cuenca del río Frío. La hipótesis de un accidente en el área ha perdido fuerza frente a las evidencias recogidas hasta ahora. En paralelo, las autoridades analizan información recibida de la ciudadanía, parte de la cual ha sido confirmada y otra descartada. “Nos concentraremos en los datos que tienen soporte, pidiendo a los organismos de investigación fortalecer la coordinación en este proceso”, indicó el mandatario departamental. Lea más: ¿Habría responsabilidad de extrabajador del colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Esto contestó el colegio En medio de la búsqueda, la semana pasada se encontraron restos humanos en inmediaciones del río Frío. Sin embargo, el propio gobernador aclaró que se trataban de extremidades de un adulto que desapareció en junio y que no guardan relación con el caso de Valeria.

Las autoridades buscando en la zona rural de Cajicá y que encontraron los restos de Javier Mauricio. FOTO: Bomberos Cundinamarca