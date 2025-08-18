OMS califica de “fracaso colectivo” la propagación del cólera por varios países del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado 390.723 casos de cólera y 4.332 muertes en 31 países en lo que va de 2025, y ha subrayado que la situación continuará deteriorándose tanto por los conflictos como la pobreza.

“Estas cifras son subestimadas, pero reflejan un fracaso colectivo: el cólera es prevenible y fácilmente tratable, pero sigue cobrándose vidas”, ha afirmado la oficial técnica de la OMS para el cólera, Kathryn Alberti.

Tras ello, ha detallado que estas cifras son “demasiado altas” y que están impulsadas por los conflictos, que obligan a la gente a huir y a refugiarse a menudo en campamentos “abarrotados” en los que las instalaciones de agua, saneamiento e higiene están “al límite”.

Dicha situación provoca que la respuesta general se vea limitada por la sobrecarga de recursos humanos, la falta de datos y una grave escasez de financiación.

Es por ello por lo que ha instado a los gobiernos y a la comunidad internacional a movilizar financiación urgente; a apoyar el despliegue rápido de vacunas y suministros, y el acceso seguro para los trabajadores humanitarios; y a invertir en prevención a largo plazo mediante agua y saneamiento y sistemas de vigilancia más fuertes.

Entre los países que provocan una mayor preocupación en el organismo se encuentra Sudán, y es que el cólera ha llegado a todos sus estados un año después del inicio del brote, y llegando a registrarse más de 48.000 casos y más de 1.000 muertes en lo que va de año; cabe destacar que la mortalidad es del 2,2 por ciento, lo que supera el umbral del 1 por ciento que indica un tratamiento adecuado.

Alberti ha subrayado que aunque los casos se han estabilizado e incluso disminuido en algunas zonas, como Jartum (la capital del país), están aumentando en la región de Darfur y afectando al vecino Chad.

En Tawila (Darfur Norte, Sudán), los refugiados provocados por el conflicto que afecta al país desde 2023 han cuadruplicado su población, pasando de 200.000 a 800.000 personas, sobrecargando así los sistemas de agua y saneamiento.

“La gente dispone de tan solo 3 litros de agua al día en promedio (piensen en eso) para beber, cocinar, lavar y limpiar”, ha añadido Alberti, quien ha informado de la intensificación de la respuesta de la OMS en la zona ante un previsible deterioro de la situación con el comienzo de la temporada de lluvias.

La funcionaria de la OMS también ha detallado el establecimiento de grupos de trabajo nacionales y locales que han permitido la apertura de 17 centros de tratamento contra el cólera con una capacidad de 670 camas en Darfur.