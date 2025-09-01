Casos de ludopatía por apuestas en línea aumentan en 23% en Antioquia

Para volverse adicto al juego ya no es necesario salir de la cama. Así lo evidenciaron las apuestas en línea, que han aumentado la atención de las personas afectadas por la ludopatía en Antioquia. De acuerdo con el Hospital Carisma, cada mes se atiende, en promedio 12 personas por este problema. Desde que comenzaron a despuntar las apuestas en línea en Colombia las atenciones clínicas han aumentado en 23%.
Esto se debe a que cada vez son más las aplicaciones legales e ilegales que ofrecen apuestas en línea y si al jugador no le gusta esta modalidad, también le ofertan juegos de casino, sin necesidad de acudir a los establecimientos comerciales.
El médico Juan Carlos Delgado, médico y psicólogo, especialista en farmacodependencia del Hospital Carisma, explicó que en los últimos tres años “calculamos un aumento en la incidencia, o sea de casos nuevos, de aproximadamente entre un 18% y 23%, comparados con ese comportamiento histórico que hemos tenido en la institución”.