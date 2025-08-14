x

Catalina Pérez reforzará importante equipo de Francia, ¿jugará Champions?

La jugadora bogotana, que creció en Estados Unidos desde que tenía 4 años, jugará en su quinto equipo en Europa.

  • La arquera colombiana Catalina Pérez, de 30 años, firmó contrato con el Racing hasta junio del 2026. FOTO: TOMADA DEL X @RCSA_Feminines
Brandon Martínez González
Deportes

hace 35 minutos
Es la mujer de las primeras veces. Fue la primera arquera colombiana que llegó el fútbol femenino europeo, para muchos el más competitivo del mundo. También fue pionera en llegar a los arcos del fútbol alemán y ahora, con 30 años y una carrera deportiva de seis años, se convirtió en la única Suramericana que ha firmado contrato con el Racing de Estrasburgo de Francia.

La guardameta bogotana Catalina Pérez, una de las habituales convocadas a la Selección Colombia femenina, fue presentada como refuerzo del equipo francés, que compite en la primera división femenil de su país, para la temporada que está por empezar. La recibieron como una figura. Fue anunciada con “bombos y platillos”.

En una foto con la camiseta del equipo, esta mujer de cabello rubio, ojos claros y 1,70 metros de estatura, se mostró contenta, sonriente, con la alegría de quien siente que encontró de nuevo un camino que se le había extraviado. Pérez, quien creció en Estados Unidos llegó a los cuatro años, tendrá un vínculo con el club francés hasta junio del 2026.

¿En cuántos equipos de Europa ha jugado Catalina?

En Francia, lugar donde disputó hace un año los Juegos Olímpicos de París, Catalina Pérez espera recuperar el ritmo deportivo que la lesión de ligamentos cruzados en la rodilla que sufrió en enero del 2024 le quitó. El problema físico le llegó a la bogotana en un entrenamiento con el Werder Bremen de Alemania, para el que jugó desde 2023.

No le hicieron cirugía. Los médicos y la futbolista se decidieron por un tratamiento conservador. La determinación llegó con el objetivo de que ella, que acostumbraba a atajar en el seleccionado nacional, llegara sin problemas a los partidos de las olimpiadas francesas. Lo hizo. Sin embargo, le costó encontrar nivel, continuidad en el cuadro alemán.

Eso llevó a que, aunque estuvo entre las 23 convocadas de la Selección Colombia que disputó la Copa América de Ecuador que terminó el dos de agosto pasado, no fuera titular. El arco criollo ahora lo ocupa, casi que de manera irrefutable, Katherine Tapia, quien al inicio de su carrera fue miembro del antiguo Esmad.

Por eso Catalina, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 y fue una de las figuras de Colombia en el Mundial de mayores que se disputó en Australia y Nueva Zelanda en 2023, espera sumar, en el Racing, los minutos que le permitan volver a ser titular en el seleccionado criollo.

En otras noticias: La Gaviota y Juan Mantilla: el camino de dos campeones que rodaron hasta el oro en Chengdú

El cuadro francés será su quinto cuadro en Europa. La colombiana ha jugado en cuatro países del Viejo Continente. Su primera experiencia fue en la Fiorentina de Italia, después de llegar al New England Mitiny de Estados Unidos en 2019. En 2020 pasó al Napoli italiano. Luego, entre 2021 y 2023, formó parte del Real Betis de España.

En 2023 reforzó al Avaí Fútbol Club de Brasil por un tiempo. Fue su primera experiencia en Suramérica. Después llegó al Werder Bremen alemán y ahora, con más experiencia, con la alegría de seguir siendo pionera en el fútbol femenino, no solo colombiano, sino de América del Sur, defenderá los colores del Racing de Estrasburgo, que no estará en Champions.

