Las convulsas 24 horas en el Cauca: dos atentados a estaciones de Policía, hostigamientos, una ecuatoriana asesinada y el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

El Cauca vive una nueva jornada violenta a manos de los grupos armados ilegales. En menos de 24 horas, el departamento registró ataques con explosivos contra estaciones de Policía, un asesinato en medio de un hostigamiento en Suárez, varios municipios bajo fuego y el secuestro del hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala.
La situación más crítica se vivió en Jambaló, donde siete policías y un civil resultaron heridos tras ofensivas atribuidas las disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra estación de Policía.