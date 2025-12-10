Abuelo habría abusado sexualmente de su nieta en Caucasia: la menor quedó en embarazo

El capturado fue identificado como José Gumercindo Morales Flórez, de 55 años, quien es señalado de abusar sexualmente y en repetidas ocasiones de su nieta. Producto de estos abusos, la menor quedó en embarazo . Lo más indignante del hecho es que además de las vulneraciones que sufría la niña, también era amenazada por su abuelo con agredirla físicamente, esto con el fin de que la menor no hablara, ni denunciara los hechos.

Un aberrante caso de abuso sexual se dio a conocer en las últimas horas en Antioquia . Las autoridades capturaron a un abuelo que habría abusado de su nieta, una menor de 14 años, en el municipio de Caucasia , Bajo Cauca antioqueño.

“Esta persona, valiéndose de su vínculo familiar, abusa de una menor. Esta información se obtiene ya de manera oportuna y se logran establecer las coordinaciones necesarias con la Fiscalía General de la Nación”, indicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

Por el momento, el proceso contra este hombre avanza en la Fiscalía y las autoridades han invitado a la ciudadanía a denunciar estas situaciones, debido a que cifras de la Defensoría y la Fiscalía señalan que en lo que respecta a delitos sexuales, se han reportado 1.677 casos contra mujeres en Antioquia, 967 de estos contra menores de 18 años y 20 contra indígenas.

Uno de los casos más recientes este año es el de un músico de 32 años, quien tenía una escuela donde “enseñaba” este arte a niños y niñas en Medellín. Según las autoridades, el sujeto era requerido por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y aprovechaba los turnos nocturnos de su esposa para, presuntamente, abusar de su hija de tan solo 7 años de edad.

En 2024, el departamento cerró con 2.563 casos delitos sexuales, de los cuales 1.465 se cometieron contra niñas y adolescentes y 28 contra mujeres de alguna etnia.

