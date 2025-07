¿De qué murió Ozzy Osbourne? Un recuento de las enfermedades que afectaron la salud del ícono del rock

Además de sus dolencias físicas, Ozzy luchó contra las adicciones desde los años ochenta. En más de una ocasión, reconoció haber recaído en el alcohol y las drogas, incluso durante su intento por mantenerse sobrio en 2013.

También convivía con dislexia, TDAH y coágulos en las piernas, condiciones que impactaron tanto su salud física como mental.

En sus propias palabras: “Siempre me he automedicado porque nunca me ha gustado cómo me siento”.