Cayeron secos de la de Medellín: resultados de las loterías del 8 de mayo

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La Selección Colombia femenina sub-17 perdió 1-0 ante Venezuela en el playoff del Sudamericano y quedó sin opciones de clasificar al Mundial de Marruecos 2026.
Aunque las disidencias de las Farc negaron haber ordenado el crimen, el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda es atribuido a ese grupo armado en Briceño. El Gobierno elevó a $500 millones la recompensa por alias Víctor Chala.
“Yo soy el hombre de las siete vidas”, le dijo en 2024 a la directora de EL COLOMBIANO, Luz María Sierra, mientras recordaba atentados, cirugías y un accidente en bicicleta que casi le cuesta la vida.
Atlético Nacional comienza su camino en los playoffs de la Liga BetPlay-1 con una visita complicada ante Internacional de Bogotá en Techo, escenario donde busca extender su dominio reciente frente al conjunto capitalino.