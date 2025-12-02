x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cayó alias Care Vieja, cabecilla del Clan del Golfo, responsable de ataques contra la Fuerza Pública en Antioquia

Este hombre tenía una trayectoria criminal de al menos cuatro años al servicio del grupo armado. Aquí los detalles.

  • Este hombre también es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos en San Jerónimo y Belmira. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
    Este hombre también es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos en San Jerónimo y Belmira. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 23 minutos
bookmark

La Policía de Antioquia capturó en el municipio de San Jerónimo a alias Care Vieja, también conocido como Andrés o El Abuelo, presunto cabecilla urbano de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Según las autoridades, este hombre tendría una trayectoria criminal de al menos cuatro años y es investigado por su presunta participación en homicidios selectivos en los municipios de San Jerónimo y Belmira, así como en ataques contra la Fuerza Pública en el occidente y noroccidente del departamento.

Le puede interesar: Cuatro miembros de las disidencias murieron en Anorí, Nordeste antioqueño, mientras manipulaban explosivos

Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular y las autoridades afirmaron que el hombre cuenta con antecedentes por concierto para delinquir agravado, homicidio y hurto calificado y agravado. También estaría vinculado a un homicidio ocurrido el 6 de octubre de 2024 en la vereda Zancudito, en Belmira.

Otros operativos en Antioquia contra estructuras delincuenciales

Las autoridades realizaron también una intervención en el municipio de La Unión que dejó tres capturas en flagrancia y tres diligencias de allanamiento y registro, afectando de manera directa al grupo delincuencial El Mesa.

Durante el operativo fueron incautados un proveedor para arma de fuego, 16 cartuchos calibre 9 mm, un cuaderno de contabilidad, además de 50 dosis de cocaína y 20 dosis de bazuco.

Lea más: Dos ataques contra la Policía y el Ejército en Antioquia dejaron un muerto y un herido

Entre los capturados se encuentra, alias Jerún, sicario y coordinador de expendios, el cual registra antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y extorsión. También fue detenido alias José y alias El Flaco, ambos expendedores, con anotaciones por tráfico de estupefacientes.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida