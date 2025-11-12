Golpe a las disidencias de las Farc en Antioquia: capturan a segundo cabecilla de la comisión de Primo Gay

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional fue capturado alias Tatareto, uno de los hombres de confianza y mano derecha de alias Primo Gay, uno de los cabecillas principales del frente 36 de las disidencias de las Farc, en el norte de Antioquia.
La acción fue liderada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, adscritas a la Cuarta Brigada, en el corregimiento Travesías del municipio de Briceño, zona donde la estructura ha mantenido presencia, sembrando terror y generando el desplazamiento de cientos de familias.