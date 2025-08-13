Cayó el MiLoto en Jardín, Antioquia, y un campesino se ganó una millonada con estos números

La fortuna ha vuelto a sonreír en el suroeste antioqueño. Un habitante del municipio de Jardín se convirtió en el más reciente millonario del país al acertar las balotas del sorteo 0378 de MiLoto. Este afortunado, campesino de Jardín se llevó un premio de $330 millones.

El tiquete ganador, que fue vendido por la red comercial aliada Gana, se adquirió bajo la modalidad manual. Los números que llevaron a la suerte a este nuevo millonario fueron el 05, 11, 13, 27 y 32. El sorteo se llevó a cabo el pasado lunes 11 de agosto.

En total, el sorteo 0378 de MiLoto distribuyó más de $414 millones en premios a jugadores en diversas regiones de Colombia. Tras la entrega de este premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia en $120 millones a partir de este martes, 12 de agosto.