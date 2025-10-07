Capturaron a un hombre que le robó $160 millones a un extranjero en El Poblado

Los hechos por los cuales lo estaban investigando ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando, según las versiones judiciales, el detenido en compañía de otra persona interceptaron al extranjero y le quitaron dos relojes de alta gama y una cadena de oro, los cuales estaban avaluados en este millonario monto.

Por un robo a un estadounidense, ocurrido hace cuatro meses en la comuna 14 (El Poblado), las autoridades capturaron a un hombre de 22 años en el barrio Campo Valdés, de Medellín. A la víctima le habían quitado objetos de valor por 160 millones de pesos y al procesado se le vinculó también por otro hurto, este cometido en Bello.

Luego de que el turista reportara la afectación, las unidades de la Policía Metropolitana comenzaron con los respectivos seguimientos a través de las cámaras LPR para establecer las características del automotor en el que se cometió este hurto.

“Durante cinco meses, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal adelantaron un trabajo minucioso que incluyó análisis de placas de automotores, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, reconocimientos fotográficos y el estudio detallado de videos y fotogramas”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos.

Con esta investigación no solo se pudo establecer la presunta responsabilidad de esta persona en este caso, sino en otro registrado en Bello, donde resultó lesionado con arma de fuego el trabajador de un taller de repuestos para motocicleta cuando le intentaron hurtar las pertenencias de este establecimiento comercial.

“Con esta captura, reiteramos que en Medellín actuamos con autoridad y resultados contundentes frente al delito, protegiendo la vida, la integridad y el patrimonio de nuestra ciudadanía y de quienes visitan a Medellín”, indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.