¿Se cayó el nombramiento de exinterventor de Nueva EPS en Supersalud? Esto se sabe

La Superintendencia de Salud sigue sin cabeza. Si bien el exagente interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho, estaba listo para asumir el cargo, en esa entidad siguen esperando saber quién será el nuevo jefe. Un nuevo nombre estaría en el sonajero para asumir.
Según el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático), el “impresentable” historial de Camacho al frente de la mencionada aseguradora habrían impedido su nombramiento y posterior posesión.
Vale recordar que el pasado 15 de octubre publicaron la hoja de vida de Camacho en la página de aspirantes de la Presidencia de la República. Esto es considerado un formalismo previo al nombramiento y posesión oficial de los funcionarios del Gobierno.