Revise su billete: con estos números cayó el premio mayor de $16.000 millones de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín le ha dado alegría a un colombiano con su último sorteo celebrado el viernes, 10 de octubre, pues ha caído el premio mayor.

El feliz ganador se llevó un premio de 16.000 millones de pesos y, de acuerdo con la entidad, el tiquete fue comprado en el canal electrónico de Lottired.

Gracias al número 2619 de la serie 045, un comprador de la Lotería de Medellín gozará de ser un nuevo multimillonario en el país. Además, también cayó uno de los secos de 10 millones de pesos.