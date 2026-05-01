Cegado por su propia bandera: Banksy reapareció con estatua satirizando el patriotismo enceguecido en Londres

El artista callejero británico Banksy reivindicó en Instagram ser el autor de una escultura en el centro de Londres, que muestra un hombre que avanza con paso firme mientras agita una bandera. La estatua de este hombre, con una pierna fuera de la base de la escultura y el rostro cubierto por la bandera, fue instalada a primera hora del miércoles por la mañana, indicó una portavoz del artista. El nombre de Banksy aparece en la base de la estatua. La obra apareció en Waterloo Place, en el centro de la capital, cerca de las estatuas centenarias del rey Eduardo VII y de la enfermera Florence Nightingale, figura de la salud pública británica, además del memorial de la guerra de Crimea.

“Había un pequeño espacio libre”, pensó el artista, según su portavoz. El artista, como es habitual, reivindicó la obra en su cuenta de Instagram, con un toque de humor. Su video termina con imágenes de un hombre observando la nueva estatua y diciendo: “No, no me gusta”. La estatua no tardó en atraer a curiosos y seguidores del enigmático artista, conocido sobre todo por sus murales.