La organización también cuestionó la legalidad del Decreto 0799, al considerar que se habría omitido el concepto previo de la Sala de Consulta y de Servicio Civil del Consejo de Estado, requisito exigido por el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En palabras de la CEJ, la medida debe ser “suspendida de forma provisional y posteriormente declarada nula por los vicios que incorpora”.

Para la CEJ, esta forma de actuar mina la estabilidad de las reglas del control judicial sobre los actos del Ejecutivo. “Cuando una decisión judicial no le conviene al Gobierno, se busca remover a la autoridad que la emitió”, advierten, enfatizando que esta lógica afecta la estructura misma del Estado de Derecho.

El Decreto 799 de 2025 se conoció este lunes pero varias voces ya han señalado que sería inconstitucional. La abogada Carolina Restrepo dijo que “la competencia judicial no se puede modificar por decreto. Según los artículos 228 y 229 de la Constitución, las competencias de los jueces deben estar definidas por la ley, no por el Ejecutivo. Un decreto reglamentario no tiene la jerarquía ni la fuerza normativa para modificar el reparto de tutelas. Mucho menos cuando se trata de tutelas contra el Presidente de la República”.