Celebración del Día de Velitas por colombianos en Valencia, España, generó polémica: fueron interrumpidos por la policía

La masiva celebración de la tradicional Noche de las Velitas, fecha tradicional en Colombia, y organizada por cientos de colombianos en Valencia, encendió una intensa controversia social y digital entre la comunidad en España. Le puede interesar: Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro La magnitud del festejo y su difusión en redes sociales pusieron bajo escrutinio las costumbres y el comportamiento de la comunidad migrante colombiana en ese país. El episodio tuvo lugar en la noche del domingo 7 de diciembre en la Plaza de la Virgen.

Según el relato de la creadora de contenido Pao Moreno, difundido en TikTok e Instagram, la plaza se transformó en un escenario de celebración con música a alto volumen y parlantes de gran tamaño, hasta que la policía local intervino para desalojar a los asistentes.

Celebración del día de las velitas en Colombia. FOTO: Julio Cesar Herrera

La intervención policial y polémica digital

La acción policial fue desencadenada por el nivel de ruido, un hecho que Moreno documentó. “Los parlantes sonaban a todo volumen y la policía terminó pidiendo que todos se retiraran”, comentó la influencer. Las imágenes del evento se viralizaron rápidamente, desatando una ola de reacciones encontradas y críticas que, paradójicamente, provinieron en gran medida de los propios connacionales. El debate se centró en la pertinencia de replicar ciertas costumbres en un contexto extranjero.

“Las imágenes se hicieron virales en TikTok y ahí nació el verdadero problema. Colombianos criticando a colombianos por irrespetar las normas”, afirmó Moreno. La polémica evidenció una división dentro de la comunidad, que cuenta con más de un millón de residentes en España. Usuarios señalaron que eso es “una falta de respeto. Uno no puede ir a otro país a imponer sus tradiciones”, mientras que otros defendieron el derecho a la celebración cultural.

¿Orgullo o riesgo para la comunidad migrante?

El incidente adquirió una dimensión simbólica, reavivando el debate en redes sociales sobre la integración y la convivencia cultural. Pao Moreno enfatizó que el comportamiento de la comunidad, al crecer en visibilidad, se convierte en un mensaje para todos. “Cuando una comunidad crece, su comportamiento se vuelve un mensaje. Un solo video puede construir orgullo o reputación negativa”, expresó. Por eso, la creadora de contenido planteó lo siguiente: “¿Lo que pasó en Valencia fue un acto de orgullo colombiano o un error que podría cerrar puertas y endurecer reglas para quienes migran? ¿Celebración cultural o mala imagen internacional?”. Las opiniones en redes sociales reflejaron esta polarización. Algunos españoles apoyaron la iniciativa, destacando el “sentido de pertenencia” de los colombianos.

Las velitas es una celebración tradicional en Colombia. FOTO: Archivo El Colombiano