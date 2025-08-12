Celsia crea empresa de eficiencia energética, mientras ganancias cayeron 19,9% en segundo trimestre

Ricardo Sierra, presidente de Celsia, sorprendió este martes con un anuncio que podría redefinir parte de la estrategia del Grupo Argos en el sector eléctrico.
Se trata de la creación de una nueva compañía enfocada en ofrecer servicios de eficiencia energética. La revelación de su marca, según adelantó, se haría en septiembre de este mismo año.
La meta no es modesta. Sierra asegura que esta nueva filial tiene el potencial de convertirse en un verdadero “campeón regional” del segmento, con presencia inicial en Colombia, Panamá y Honduras, y una visión clara de llegar a Perú.