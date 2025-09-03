Fotos con ‘El Costeño’ y tusi para vender: lo que encontraron en el celular del séptimo capturado en magnicidio de Miguel Uribe

Han pasado más de 20 días desde la muerte del exsenador Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial que fue baleado y que luchó por mantenerse con vida durante 2 meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Este magnicidio ha generado zozobra y diversas incógnitas respecto a los responsables, pero también preocupación sobre el futuro en la democracia colombiana.

Hasta el momento han sido capturadas siete personas que al parecer estarían implicadas en el crimen. El último fue Harold Daniel Barragán Ovalle (26 años), más conocido como Harold y quien sería mano derecha de Elder José Arteaga (“El Costeño”) y habría ayudado en la fuga de alias Gabriela.

Aunque Barragán no estuvo presente en el ataque a Uribe Turbay, sí habría tenido gran influencia en la ejecución y coordinación del mismo, según las pruebas que las autoridades lograron recuperar de su celular. Por ejemplo, en el dispositivo móvil encontraron que pertenecía, junto con “El Costeño”, a un grupo de WhatsApp llamado “Plata o plomo”, según informó la Fiscalía.

En el chat “Plata o plomo” documentaban los movimientos del senador y la planeación de las actividades delictivas. También se dieron las comunicaciones para afinar los detalles del atentado, “incluidas cuatro llamadas en las que se concretó la participación del menor de edad que dispararía el arma”.