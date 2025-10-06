Qué son las células T reguladoras, el descubrimiento por el que tres científicos ganaron el Nobel de Medicina 2025

Este lunes, el Instituto Karolinska de Estocolmo anunció los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025. El galardón más importante de esta área a nivel mundial fue para los científicos estadounidenses, Mary Brunkow y Fred Ramsdell, y el japonés, Shimon Sakaguchi.
“Sus hallazgos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, explicó Olle Kämpe, presidente del jurado, haciendo referencia al descubrimiento de las células T reguladoras y los posteriores avances a raíz de este, los cuales son los responsables de que estos tres inmunólogos recibieran el Nobel.