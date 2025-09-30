Cementos Argos distribuirá US$230 millones entre accionistas tras venta de operaciones en EE. UU.

En reunión extraordinaria realizada este martes, la asamblea de accionistas de Cementos Argos aprobó la distribución de US$230 millones derivados de la desinversión de sus operaciones en Estados Unidos.

La decisión contó con la asistencia del 83,26% de las acciones ordinarias en circulación y el voto favorable del 99,44% de las acciones presentes y representadas.

Los recursos se entregarán a través de un mecanismo de readquisición de acciones abierto a todos los accionistas de la compañía.

Detalles de la oferta de readquisición

De acuerdo con la decisión de la asamblea, la oferta de readquisición deberá formularse a más tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión. Una vez publicada, el periodo de aceptación se extenderá entre 20 y 25 días hábiles, con un plazo máximo de ejecución fijado para el 14 de noviembre de 2025.

El precio definido para la readquisición será de $13.659 por cada acción ordinaria, así como para las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. En la rueda accionaria de hoy, la especie se contrae 2,98%, alcanzando precios de $10.420. La compañía precisó que en los próximos días se informarán los demás términos operativos necesarios para ejecutar la operación.

Impacto financiero de la operación

Cementos Argos aclaró que los recursos destinados a este proceso representan menos del 10% de la caja actual de la empresa. Por lo tanto, la distribución no afectará su posición financiera sólida ni su plan de crecimiento enfocado en el mercado de Estados Unidos.

La compañía resaltó que la decisión fue tomada tras surtir los procesos y autorizaciones correspondientes, y que responde a la estrategia de generar valor para sus accionistas luego de la venta de sus activos en Estados Unidos.