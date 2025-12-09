Inflación encarece la cena navideña: estos son los productos que más subieron de precio

Con la llegada de diciembre, también se empieza a hablar de la cena de fin de año. Pero como es costumbre, los precios van fluctuando y lo que hace unos años se alcanzaba a comprar con el sueldo, ahora obliga a revisar el carro en los supermercados y andar con calculadora en mano. Distintas verduras, carnes, tubérculos y demás ingredientes de la mesa han venido registrando aumentos que ya se sienten en el bolsillo de los colombianos, lo que ha transformado un momento de celebración en un cálculo de gasto que ha sido más estricto. Puede leer: Costo de vida en Colombia ajustó cuatro meses en el quinto piso: fue de 5,30% en noviembre Aunque todavía se encuentran productos que mantienen sus precios relativamente estables y otros, incluso, han bajado ligeramente, la tendencia general es que hay un alza en los productos que ha llevado a ajustar presupuestos y buscar reemplazos más económicos.

Los alimentos que más suben en diciembre

Entre los productos que más han subido se encuentra la carne de res, en cortes como punta de anca, lomo fino; el chocolate dulce; el queso doble crema; y la yuca. La que lidera este listado, con base en información del Sistema de Información de Precios (Sipsa) del Dane, es la carne de res con corte punta de anca, con un precio promedio por kilogramo de $38.250 en la semana del 22 al 28 de noviembre. Durante esa misma semana registró un mínimo de $36.000 y un máximo de $40.000. Más noticias: Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”: gerente del Banrep En comparación con el año pasado, se presentó un aumento de $4.500 en su precio promedio frente a lo registrado en la semana del 23 al 29 de noviembre de 2024. A este le sigue la carne de res, corte lomo fino, con un promedio de $47.375, registró un mínimo de $45.500 y un máximo de $50.000. Pero comparado con lo registrado en la última semana de noviembre del año pasado se encontró un aumento de $3.875, lo que se traduce en una variación de 8,9%. En este orden de precios continúa el chocolate dulce con un promedio de $34.722, un mínimo de $33.333 y un máximo de $36.667. En este producto se encuentra una diferencia de $3.472, lo que sería una variación de 11,1%. Ahora, en el aspecto de la variación año a año, la que más resalta es la yuca llanera con una variación de 117,5%. Esto debido a que en noviembre de este año tuvo un precio promedio de $3.656, mientras que el año pasado tuvo un precio promedio de $1.681. Pedro Triviño, coordinador de precios de Corabastos, también se refirió a la papa sabanera, “en comparación al año anterior, ha comenzado a tener tendencia al alza. El año pasado estaba en alrededor de $50.000 el bulto. Esta semana estaba a $65.000 (...) por disminución en la oferta de algunos municipios de Cundinamarca”. Entérese: Gerente del Banrep asegura que aumento ‘desbordado’ del salario mínimo “se ha vuelto costumbre y hace más difícil bajar la inflación

Productos que bajaron de precio

En cuanto a los productos que tuvieron mayor caída en sus precios lidera en general la carne de cerdo en cortes como brazo con hueso, brazo sin hueso, lomo sin hueso y pernil sin hueso, con una disminución que va desde $3.750 y $2.250. Esto debido a que sus precios en 2025 iban en promedio desde $20.250 hasta $14.250, mientras que en 2024 estaban desde $22.500 hasta $18.000. En cuanto a la variación año a año, la que más cayó fue la lechuga con 29,9%. Esto debido a que para este año se presentó un promedio de $1.188, mientras que el año pasado fue de $1.694. A esta le siguió la papa pastusa con una disminución en su precio de 27,3%, ya que para este año costó $1.110, lo que se traduce en una caída de $417. Más abajo se encuentra la papa criolla con un promedio de $3.954, registrando en la última semana de noviembre de este año un mínimo de $3.333 y un máximo de $3.954. Vea aquí: Salario mínimo 2026: cifras de productividad e inflación apuntan a un alza del 6%, la mitad de lo que quiere Petro Mientras que en promedio en la semana del 23 al 29 de noviembre del año pasado registraba un promedio de $5.396, por lo que su caída fue de $1.442, lo que es una variación de 26,7%. “Se ve buena oferta de hojas de tamal, para la elaboración de tamal, natillas, masa para buñuelos. Ya comienza a verse también en la central buena oferta de pavos, de pollo relleno, pavo relleno y de pernil de cerdo ahumado”, explicó Triviño.

Productos que se mantienen estables