Denuncian presunta censura en Colombia contra el diario que ha revelado el estilo de vida de Verónica Alcocer en Suecia

Luego de que el diario sueco Expressen revelara el estilo de vida de la primera dama Verónica Alcocer en ese país, este medio habría sido censurado en Colombia por el gobierno de Gustavo Petro.

Así lo denunció la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien mostró su preocupación porque dos días después de una publicación en donde el diario europeo mostraba a la esposa del presidente (o exesposa según versiones del mandatario), el portal ya no se podía ver en Colombia.

Lea también: Alcocer y contratista Grau de shopping en Suecia, un entramado de poder y contratos

“Hoy hacemos una denuncia muy seria sobre posibles censuras a la prensa por parte del gobierno de Gustavo Petro. La página Expressen Internacional, donde se publicaron investigaciones sobre Verónica Alcocer, era plenamente accesible en Colombia. Todos la pudimos ver”, dijo la congresista en un video compartido en sus redes sociales.