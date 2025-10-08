Un innovador espacio para las madres: La Ceja estrena primer centro de cuidado de Antioquia

El municipio de La Ceja se convirtió en el primero del departamento en estrenar un innovador espacio con el que se busca proteger a las mujeres cuidadoras. Bautizado como Centro Municipal de Cuidado, el sitio hace parte de una estrategia de largo aliento que busca implementarse en otros 33 municipios del departamento, para mejorar la calidad de vida de las mujeres y equilibrar las cargas de cuidado en el hogar. Le puede interesar: ¿Cuánto vale la economía del cuidado en Colombia? Una hora a la semana equivaldría a $6.092 Los centros de cuidado, explican las autoridades, fueron concebidos como lugares que estarán dotados de equipos tecnológicos, electrodomésticos y mobiliario para beneficiar a las mujeres encargadas del hogar, quienes podrán asistir allí y dejar a sus hijos en salas lúdicas.

En dichos espacios, los gobiernos locales y el departamento, a través de la Secretaría de las Mujeres, también concentrarán múltiples programas para apoyar a las madres cabeza de familia, brindándoles asesorías para emprendimientos y fortaleciendo los lazos comunitarios para impulsar el desarrollo. En el caso de este primer espacio ubicado en La Ceja, la Gobernación anticipó que hace parte de una serie de inversiones que superará los $1.000 millones y que se extenderá por otros municipios. Para ese municipio del Oriente antioqueño, se calcula que la casa pueda acoger a por lo menos 41 mujeres para que participen de las actividades del Sistema del Cuidado de Antioquia.