Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Visite el BanRep! En el centro de Medellín hay un sitio para vivir la cultura y estudiar las artes gráficas

El Banco de la República cambió la orientación de su centro cultural en Medellín. Ahora se dedica a las artes gráficas y la imagen.

  • En el Centro de Documentación los investigadores y usuarios pueden consultar bases de datos, archivos de periódicos y filmícos, entre otras fuentes de información. Foto: Camilo Suárez.
    En el Centro de Documentación los investigadores y usuarios pueden consultar bases de datos, archivos de periódicos y filmícos, entre otras fuentes de información. Foto: Camilo Suárez.
  • ¡Visite el BanRep! En el centro de Medellín hay un sitio para vivir la cultura y estudiar las artes gráficas
El Colombiano
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

En su edificio de la 50 con 50, a pocos pasos del Torso de mujer (la Gorda) y de la estación Parque Berrío, el Banco de la República hace más de cinco décadas dedicó el tercer piso a la cultura hace un año ha volcado su énfasis en las artes gráficas y la imagen. Nataly Acevedo, analista cultural y responsable del Centro de Documentación, le contó a la revista Generación que desde octubre de 2025 la orientación del Centro de Documentación pasó de ser la investigación económica al estudio de las artes gráficas.

En buena medida, la decisión se tomó porque la sucursal de Medellín conserva un acervo filátelico compuesto por más de 470.000 estampillas. “La colección constituye uno de los principales fondos físicos disponibles en esta sede”, dice Nataly. No es el único material gráfico. “Más de 10.000 fotografías, ilustraciones y caricaturas que retratan biodiversidad, paisajes rurales, vida cotidiana, escenarios urbanos y arquitectura del territorio colombiano”, se lee en una información oficial del Centro de Documentación.

Ese tercer piso es un espacio de consulta y apoyo a la investigación. Uno de los salones cuenta con siete computadores para el público y otro disponible en una sala de trabajo anexa a las salas de exposición. Los equipos tienen OBS y CamStudio para edición de video, Mendeley y Zotero para referenciación, además de lenguajes de programación como R y Python.

Incluso, allí se pueden consultar un disco duro con parte de la colección de Pilar Moreno de Ángel, historiadora y primera mujer miembro de número de la Academia Colombiana de Historia. El archivo contiene fotografías familiares, personales y relacionadas con su trabajo investigativo. También hay copias digitales de las caricaturas de Ricardo Rendón, que pertenecen a la colección de Eduardo Santos. Estos materiales no están disponibles en internet debido a sus derechos de uso y circulación, por lo que la consulta debe hacerse presencialmente.

La sede de Medellín conserva 72 rollos de microfilm de prensa, entre ellos ejemplares de EL COLOMBIANO y El Mundo. El centro dispone de un lector de microfilm para consultar estos soportes. Si un periodo o material no está disponible en Medellín pero forma parte de otra colección de la red, puede solicitarse para consulta. En esos registros, los interesados conocerán de primera mano las noticias que dejaron huella en la historia gráfica de la región.

Otro de los fondos corresponde a la colección Tiempos Modernos, vinculada a una productora cinematográfica local. El centro cuenta con 117 materiales en formato físico y recursos para consultar películas y documentales. El catálogo de la red permite identificar los títulos y conocer dónde se encuentran. Allí están varios de los primeros trabajos de Víctor Gaviria y entrevistas con algunos de los artistas regionales de mediados del siglo pasado.

La oferta no se le limita a las investigaciones de las artes gráficas. Los investigadores pueden solicitar apoyo para consultar materiales de las diferentes colecciones que conserva el Banco de la República a nivel nacional. Nataly dice que el acompañamiento para los investigadores comienza con un diálogo para conocer el tema de las pesquisas y determinar qué materiales de la Red del Banco de las República son útiles. A partir de esa conversación se busca en los repositorios físicos con más de 3.000.000 de libros, materiales digitales y los recursos electrónicos disponibles en la red.

La red cultural también permite solicitar materiales de otras sedes. En el caso de colecciones especiales conservadas en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, existe la posibilidad de escanear o digitalizar algunos documentos para atender solicitudes específicas de investigadores. La entrega depende de las características del material y de los derechos de uso. Actualmente, el servicio para investigadores registra usuarios desde el pregrado hasta el doctorado, dice Nataly.

El espacio no es exclusivo para los investigadores. De hecho, las personas pueden afiliarse a los servicios de la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Una vez hecha la inscripción puede reclamar allí en calidad de préstamo una cantidad de libros que varía según la categoría de afiliación. Los libros son prestados por quince días, con la opción de renovarse una vez. También se ofrecen los servicios de las maletas viajeras, colecciones itinerantes de materiales de lectura que se prestan a colegios y otras comunidades.

El acceso al centro de documentación es gratuito y no requiere reserva ni presentación de documentos. Está abierto de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

¡Visite el BanRep! En el centro de Medellín hay un sitio para vivir la cultura y estudiar las artes gráficas

La investigación gráfica en Medellín y Colombia

A instancias de las directivas del Centro de Documentación de Artes Gráficas e Imagen del Banco de la República, la periodista Lina Flórez realizó un panorama documental de las artes gráficas en Antioquia y revisó su evolución en el siglo XXI y, posteriormente, entre 1965 y 1990.

El concepto de artes gráficas utilizado en los estudios tiene que ver con la reproducción de una imagen. En este campo aparecen el grabado, la serigrafía, la litografía y la tipografía. También se incluyen el cartelismo y, bajo determinadas características, el cómic y el fanzine, cuando existe una intención de reproducir un contenido compuesto por texto e imagen.

La primera fase se llevó a cabo entre agosto y noviembre del año pasado y se concentró en el siglo XXI. Flórez explica que la decisión respondió, en parte, a la existencia de investigaciones previas que habían documentado con mayor profundidad los últimos años del siglo XIX y los comienzos del XX. Entre los trabajos consultados estuvieron investigaciones del curador y artista Santiago Londoño y de la docente e investigadora Sofía Arango. Según Flórez, esos estudios aportaban información sobre periodos anteriores, mientras que existía un vacío documental sobre lo ocurrido en las artes gráficas durante el siglo XXI.

Para esa primera etapa se seleccionaron diez espacios entre archivos, bibliotecas y centros de documentación de Medellín. El objetivo fue revisar qué información relacionada con las artes gráficas se conservaba, cómo estaba organizada y qué podía decir esa documentación sobre la producción actual. El resultado fue una base documental y un mapeo preliminar de personas, colectivos y espacios de las artes gráficas durante el siglo XXI. Flórez aclara que el estudio no pretende abarcar la totalidad de las prácticas y actores de la región, sino ofrecer un primer acercamiento a una parte del panorama.

La segunda fase se hizo durante el primer semestre de este año y amplió la perspectiva histórica. El equipo revisó el periodo comprendido entre 1965 y 1990 con el propósito de identificar procesos y acontecimientos que ayudaran a entender la evolución de las artes gráficas en las décadas siguientes. Ese periodo incluye las Bienales de Coltejer, las Bienales de Artes Gráficas de Cali, la creación del Museo de Arte Moderno de Medellín y la profesionalización de los estudios artísticos. Para Lina, estos procesos modificaron las condiciones en las que se estudiaban y producían las artes en Antioquia y tuvieron efectos sobre las generaciones posteriores.

La investigación también encontró vínculos entre las prácticas de las décadas de 1960 y 1970 y algunas expresiones actuales. Entre ellos, Lina menciona la relación de las artes gráficas con organizaciones sociales y la gráfica popular. El estudio produjo dos informes de investigación que reúnen la metodología, los datos y los resultados de las dos fases. El Banco de la República tiene previsto publicar los documentos en su Biblioteca virtual para que puedan ser consultados y utilizados como referencia en nuevas investigaciones.

Quien esté interesado en los servicios del Centro de Documentación puede escribir al mail BanrepculturalMedellin@banrep.gov.co.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form