Centro Democrático advierte posible atentado contra Iván Cepeda y pide reforzar su seguridad

La violencia política sigue en Colombia. Tras los mensajes que rondaron en redes sociales amenazando la vida de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el partido Centro Democrático ha hecho una nueva alerta sobre la integridad de un candidato. En esta ocasión, a través de las redes sociales, la colectividad del uribismo ha denunciado recibir información de un posible atentado en contra de Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico. Lea también: Paloma Valencia e Iván Cepeda denuncian complots para matarlos, tras preocupación de EE.UU. “Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, solicitó el Centro Democrático, subrayando además que el ataque contra el aspirante sería en La Dorada, Caldas.

A pesar de las advertencias, el candidato Cepeda ha anunciado a través de sus redes que su agenda continúa y estará este sábado en territorio caldense. “Así es, queridos Santiago y Jahel. Nuestro acto va porque va. Allá nos vemos”, respondió a un mensaje en alusión a las amenazas en su contra.

Candidatos presidenciales en máxima alerta en Colombia

En los últimos días, los candidatos presidenciales han sido noticia más por amenazas en su contra que por sus programas de gobierno propuestos. El fin de semana pasado, desde la campaña de Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez informó sobre un complot en contra de la candidata que sería fraguado por el ELN. “Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia; Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, escribió el expresidente en su cuenta de X.

El mismo día, el presidente Gustavo Petro informó que la CIA tenía información sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato del Pacto Histórico. “En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”, subrayó el mandatario.

Sobre esto último, tanto los cuerpos de inteligencia colombianos como congresistas estadounidenses han desmentido esa información. “Ningún organismo de inteligencia en su momento manifestó que tiene información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la Presidencia de la República actualmente”, contestó el pasado 21 de abril el vicealmirante Norman Cabrera, jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. “Los funcionarios de EE. UU. no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado de ello. Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense”, fue la respuesta desde Estados Unidos, proveniente del senador republicano Bernie Moreno.