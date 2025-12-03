Centro Democrático definió que Andrés Forero encabezará lista al Senado, ¿quiénes le siguen?

A pocos días que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones de las curules en el Congreso, el Centro Democrático ya definió quién encabezará su lista cerrada. Se trata de Andrés Forero, quien desde el 2022, es Representante a la Cámara por Bogotá de este partido político. Las elecciones tendrán lugar el 8 de marzo del próximo año, y será una jornada clave para determinar como quedarán los balances entre los partidos políticos y diferentes corrientes ideológicas en el Congreso de la República. El Centro Democrático, que ha sido clave en la oposición al gobierno de Gustavo Petro, es uno de los movimientos que más relevancia tiene dentro de estas contiendas. Es por ello, que los nombres para el listado de aspirantes al Senado toman tanta relevancia en esta puja electoral. Andrés Forero, actualmente Representante a la Cámara por Bogotá, ocupará el primer escandio y liderará la lista. A él, le siguen Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin.

Forero, Nieto y Zuleta: los tres primeros renglones

Andrés Forero es economista y fue elegido Representante a la Cámara de Bogotá con 83 mil votos, siendo la votación más alta por el Centro Democrático en esa instancia del Congreso. Además, previamente fue concejal de Bogotá en el período del 2016 al 2021. Le siguen en los renglones: Rafael Nieto, exviceministro del Interio y exprecandidato presidencial en 2018 por el Centro Democrático. Por su parte, Claudia Margarita Zuleta, fue candidata a la Gobernación del Cesar en el 2023 y es hija del cantante de vallenato “Poncho” Zuleta. En la lista sigue Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia. De quinto lugar se encontraría Julia Correa Nuttin, excandidata al Senado. Por otro lado, uno de los nombres más importantes es el del expresidente Álvaro Uribe, quien ocupará el puesto 25 en la lista, una estrategia que busca impulsar una votación lo suficientemente alta para que pueda recuperar la curul a la que renunció en 2020, luego de su detención por el caso judicial de falsos testigos, del que fue absuelto en segunda instancia.

Las decisiones del Centro Democrático