Centro Democrático reveló la forma en que elegirá a sus candidatos presidenciales: ya definió encuestadoras

Por medio de un comunicado publicado este viernes 28 de noviembre, el partido de oposición, Centro Democrático, confirmó que puso en marcha un mecanismo riguroso y auditable para seleccionar a sus precandidatos presidenciales para 2026. Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por licitación de pasaportes A partir de este 28 de noviembre, el partido comenzará la primera de dos encuestas nacionales, ejecutadas por firmas independientes y sometidas a vigilancia externa, buscando con ello blindar el proceso de cualquier tipo de injerencia. El partido de derecha y de oposición ha extremado las precauciones ante riesgos de manipulación externa, luego de que el precandidato Miguel Uribe Londoño no estuviera de acuerdo con la encuestadora anterior. A través de la misiva, el Centro Democrático fue enfático en la acción.

“El partido ha tomado todas las medidas necesarias para evitar manipulación o infiltración por parte de terceros que, de mala fe, podrían intentar contactar a las firmas encuestadoras para afectar los procesos del Centro Democrático”, afirmaron. Esta advertencia destacó la sensibilidad del clima político actual, donde la fiabilidad de los sondeos y los métodos de recolección de datos es un punto crítico. Para reforzar la transparencia del procedimiento, el partido precisó que “contará con una firma auditora internacional independiente que realizará la verificación de las encuestas desarrolladas”.

La metodología de la primera medición

La firma chilena Cadem, a través de su socio estratégico en Colombia, será la encargada de desarrollar la primera encuesta. Esta medición se aplicará a través de entrevistas autoadministradas vía web, con un cuestionario previamente consensuado. El objetivo primordial de esta fase es determinar quiénes de los precandidatos habilitados integrarán la baraja final para la consulta interna. El estudio contará con 2.100 entrevistas, distribuidas regionalmente para asegurar una amplia representación de la ciudadanía. La colectividad espera que la metodología virtual, al centrarse en la autoaplicación, facilite la participación y garantice un flujo de información directo, sin la intermediación operativa que pueda distorsionar los resultados.

Los precandidatos en la pugna y el nuevo cronograma

En la carrera por obtener el aval presidencial del partido se mantienen la senadora María Fernanda Cabal, la exsenadora Paloma Valencia, la representante Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, quien decidió recoger las banderas de su hijo asesinado Miguel Uribe Turbay. Los resultados de estas mediciones definirán la carta con la que el Centro Democrático buscará ir a una coalición con otros sectores de la derecha. La colectividad también anunció que una segunda encuestadora iniciará su propio estudio en los próximos días, aunque el nombre de la firma aún no ha sido revelado. Con respecto a los tiempos, el partido anticipó que los resultados consolidados de ambos sondeos se divulgarán a mediados de diciembre, es decir, antes de 2026, con el fin de mantener un orden. Este anuncio representa un adelanto en el cronograma electoral interno del partido. Aunque se había manejado la posibilidad de que el candidato se diera a conocer incluso hasta antes del 6 de febrero de 2026, el nuevo plazo permitirá notificar a sus seleccionados en las primeras semanas de diciembre, ajustando su hoja de ruta con miras al proceso electoral.

¿Por qué se canceló la primera encuesta interna? Uribe Londoño inconforme

A través de un comunicado publicado el pasado 13 de noviembre, el Centro Democrático afirmó que suspendió la encuesta interna que tenía pensada realizar para elegir candidato presidencial. En el mensaje, el partido señaló que el colectivo dejó claro que se preparará para las elecciones de marzo del siguiente año, fecha en la que se llevará a cabo la consulta interpartidista, por lo que la elección se llevaría a cabo dentro de los plazos establecidos por el calendario electoral. “El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará él (los) candidato(s) que participará(n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026”, señaló el texto.

Asimismo, se conoció que el precandidado Miguel Uribe Londoño estaba en desacuerdo con la realización de esta primera encuesta, debido a una presunta relación del partido y precandidatos con el que, al parecer, según él, iba a ser la firma realizadora. Después de esto, la firma brasileña presuntamente involucrada llamada AtlasIntel, se pronunció al decir que “no ha existido ningún intento de contratación” por parte del C.D., para que ellos realizaran la encuesta interna. “No tuvimos ninguna relación con candidatos o precandidatos del Centro Democrático en esta campaña o en campañas anteriores”, dijo la firma brasileña. Desde la firma, informaron que solo hubo reuniones informativas y que no se realizaron propuestas de encuestas internas para la campaña, por lo que después el equipo de campaña de Uribe Londoño se pronunció al respecto. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y el respeto absoluto por las normas electorales, valores que han guiado de manera permanente nuestras actuaciones”, expresaron, compartiendo luego un mensaje de “unión como país”. “El llamado es a unirnos como partido y como país, concentrando todos los esfuerzos en devolverle la seguridad y la tranquilidad a los colombianos, y dejando de lado cualquier distracción que nos aparte de ese propósito común”, concluyó el equipo del precandidato. También le puede interesar: Director de la Policía pidió investigación en la Dijín por el caso ‘Calarcá’: ¿por qué? Preguntas frecuentes sobre el tema: