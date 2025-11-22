Centro Democrático definió nueva fecha para elegir a su candidato presidencial, ¿el que diga Uribe?

El Centro Democrático volvió a mover la fecha para anunciar a su candidato o candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026.

El director nacional del partido, Gabriel Vallejo, confirmó este viernes que la colectividad definirá su decisión “antes del 15 de diciembre de 2025”, en medio de la crisis interna, sin que el principal partido de oposición logre unificar postura.

Vallejo aseguró que el partido “está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas cómo vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”, dijo en X.

Aún persiste la duda sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones se concretará el proceso para definir quién o quiénes llevarán las batutas del uribismo para la consulta interpartidista de marzo próximo.