Paloma Valencia ganó la encuesta interna del Centro Democrático y será su candidata presidencial, ¿qué sigue?

La senadora Paloma Valencia fue la ganadora de la encuesta interna del Centro Democrático, mecanismo con el que el partido buscó medir la intención de voto entre sus tres aspirantes presidenciales: Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. El resultado fue anunciado este lunes hacia las 6:00 de la tarde, y cuyo mecanismo, finalmente, fue una combinación entre encuesta digital y un colegio electoral. Durante el acto, el presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, aseguró que la definición de la candidatura fue el resultado de un proceso “serio, transparente y profundamente democrático”, que se extendió por más de un año y comenzó en octubre de 2024, cuando cinco dirigentes del partido pusieron su nombre a consideración: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay.

Según explicó, el mecanismo incluyó foros programáticos presenciales y virtuales en los que se debatieron temas como seguridad, corrupción, salud, pensiones, economía, sector agropecuario y juventud.

Posteriormente, el Centro Democrático avanzó en dos metodologías técnicas para definir a su candidata: una encuesta nacional cuantitativa, contratada con la firma chilena Cadem, y una consulta interna con militantes activos a través de la firma Panel Ciudadano, que recogió 2.255 votos válidos de cerca de 5.000 dirigentes y cuadros del partido, con un margen de error del 1,46 %.

Fuentes cercanas al Centro Democrático consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que este desenlace generó malestar en el entorno de María Fernanda Cabal, quien habría expresado inconformidad con el proceso y su resultado. Puede leer: A tres meses de las elecciones legislativas: así se acomodaron las listas para el Congreso 2026 En su primera intervención pública tras confirmarse el resultado, Valencia apeló a un tono de unidad y responsabilidad política. La senadora dijo que asumía la precandidatura con “humildad, discernimiento y fuerza”, y señaló que su propósito central será convertir las promesas en “acciones concretas que mejoren la vida de todos los colombianos”.

En su mensaje, insistió en que la aspiración presidencial no es un proyecto individual, sino el resultado de un trabajo colectivo construido durante años por la militancia y la dirigencia regional del partido.

Valencia también dedicó uno de los momentos más emotivos de su discurso a honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay, cuyo asesinato marcó el proceso interno del Centro Democrático. Le puede interesar: Critican a Petro por como reaccionó a triunfo de Kast a diferencia de otros presidentes de izquierda: “es patético” Aseguró que su muerte dejó una herida profunda en la colectividad y afirmó que sus ideas siguen representadas en el proyecto político del partido. “Desde que Miguel murió estamos viviendo una película en blanco y negro”, dijo, al tiempo que envió un mensaje a su familia y evocó el deber de construir un país donde “que los niños no vuelvan a presenciar asesinatos de quienes defienden a Colombia”. Eso sí, el resultado interno contrasta con el desempeño de Valencia en la más reciente encuesta Invamer, publicada en noviembre, en la que la hoy candidata del Centro Democrático aparece con 0,5 % de intención de voto en un escenario de primera vuelta, entre los encuestados que afirmaron que definitivamente o probablemente votarían en una eventual elección presidencial. En esa misma medición, ninguna de las figuras del uribismo supera el 1 %, lo que confirma el rezago del partido en la carrera presidencial frente a otros liderazgos ya posicionados.

