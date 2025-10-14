x

Centro Democrático ya tiene lista la fecha para elegir a su candidato presidencial

El partido de derecha elegirá a su candidato para las presidenciales del 2026 mediante una encuesta interna monitoreada a través de una firma internacional.

  • Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín son las tres congresistas que junto a Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño buscan el aval del Centro Democrático para aspirar a la Presidencia en el 2026. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 50 minutos
El partido Centro Democrático dio a conocer la fecha clave para elegir a su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026. Cinco precandidatos se disputan el aval para llegar a la Casa de Nariño.

Las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia se disputan junto al también senador Andrés Guerra y a Miguel Uribe Londoño la posibilidad de tomar las banderas de la derecha para reemplazar a Gustavo Petro en las votaciones que se llevarán a cabo el próximo año.

Lea también: Uribe acusa a Petro de poner en riesgo a Paloma Valencia, como a Miguel Uribe: “Incitan a bandidos a que le hagan daño”

El presidenciable del partido, actualmente en oposición, se dará a conocer el próximo 28 de noviembre de 2025, así lo informó la colectividad a través de sus redes sociales oficiales.

¿Cómo se elegirá el candidato del Centro Democrático?

El partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez elegirá su candidato mediante una encuesta interna con una firma internacional. Este mismo método fue el utilizado en el año 2018 cuando Iván Duque asumió las banderas del partido.

Con este mecanismo, según lo ha resaltado el presidente del partido, Gabriel Vallejo, se busca que quien asuma la responsabilidad de representar al partido tenga un apoyo amplio, además del respaldo que tendrá el ganador de esa encuesta de los demás precandidatos.

Pese a que ya está seleccionado el mecanismo, falta definir algunos detalles como quiénes estarán habilitados para votar en dicho sondeo.

Por el momento, en el casi mes y medio que falta para elegir al candidato, se seguirán organizando espacios de discusión y foros donde los cinco precandidatos deberán aprovechar para exponer sus ideas a sus partidarios.

Quien salga elegido el 28 de noviembre podrá participar en una consulta interpartidista en el mes de marzo, algo que seguramente esperarán algunos precandidatos por firmas y movimientos como Cambio Radical, quienes se han mostrado dispuestos a elegir un único candidato que represente a quienes han sido opositores del actual presidente, Gustavo Petro.

Siga leyendo: Nuevo frente opositor: precandidatos de derecha cierran filas contra la Constituyente de Petro

