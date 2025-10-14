Centro Democrático ya tiene lista la fecha para elegir a su candidato presidencial

El partido Centro Democrático dio a conocer la fecha clave para elegir a su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026. Cinco precandidatos se disputan el aval para llegar a la Casa de Nariño.

Las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia se disputan junto al también senador Andrés Guerra y a Miguel Uribe Londoño la posibilidad de tomar las banderas de la derecha para reemplazar a Gustavo Petro en las votaciones que se llevarán a cabo el próximo año.

El presidenciable del partido, actualmente en oposición, se dará a conocer el próximo 28 de noviembre de 2025, así lo informó la colectividad a través de sus redes sociales oficiales.