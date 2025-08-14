Centroamérica sigue comprando empresas en Colombia: Primax, Éxito, Wingo y La Fazenda son algunas

La adquisición de Primax Colombia por parte de Biomax, empresa del grupo centroamericano UNO Corp, marca otro capítulo en la creciente influencia empresarial de Centroamérica en Colombia.
Esta operación se suma a otras movidas estratégicas como la compra del Grupo Éxito por los Calleja, la participación de los Vicini en La Fazenda, la transformación de Aerorepública en Wingo por Copa Holdings, y los rumores sobre la compra de Postobón por CBC. ¿Qué está pasando con las empresas colombianas?
