Cepal revela cuáles serían los países de mayor crecimiento económico en América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó sus proyecciones para la región y estima que habrá una mayor expansión de la economía este año.

El ente estima que haya una repunte del 2,2% para la región, frente al 2% que tenía previsto anteriormente. A pesar de esta leve revisión positiva, el organismo advierte que América Latina y el Caribe seguirá enfrentando un ciclo de bajo crecimiento al menos hasta 2026, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) regional avanzaría apenas un 2,3%.

De acuerdo con un análisis de Bloomberg, hay un Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, publicado desde Santiago de Chile, que apunta a que el comportamiento económico seguirá condicionado por la debilidad de la demanda externa, el endurecimiento de las condiciones financieras y múltiples desafíos estructurales internos. Entre ellos, destacan la baja inversión, el limitado dinamismo del consumo, la alta informalidad laboral y las persistentes desigualdades.

Sudamérica será la única subregión que mostrará un mejor desempeño que el año anterior, con una proyección de crecimiento del 2,7% en 2025 frente al 2,4% de 2024. Esta mejora será liderada por Argentina y Ecuador, cuyas economías volverán al crecimiento tras una contracción significativa en el periodo previo.