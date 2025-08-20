Cerca de 86.000 personas recibieron ayuda humanitaria de la OIM durante el primer semestre de 2025

Entre enero y julio de 2025, cerca de 86.000 personas recibieron asistencia humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia. La ayuda llegó a 18 departamentos e incluyó alojamiento seguro, transporte humanitario, agua, saneamiento básico, higiene y servicios de salud, con apoyo de la comunidad internacional. Según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el primer semestre de 2025 más de 1,6 millones de personas resultaron afectadas por el conflicto armado y por emergencias ambientales. Esta cifra duplica el total de personas registradas en el mismo periodo de 2024, que fue de 862.000. Los factores que explican este incremento incluyen la intensificación de la violencia en varias regiones, desastres naturales como sismos o inundaciones y las afectaciones asociadas al cambio climático. A este escenario se suman los 2,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos que residen actualmente en Colombia, de los cuales siete de cada diez enfrentan necesidades en seguridad alimentaria, vivienda o acceso a agua y saneamiento.

Las emergencias atendidas en lo que va de 2025

Durante el primer semestre, la OIM respondió a emergencias en diferentes regiones del país. En Catatumbo, Norte de Santander, se entregaron kits de hábitat, alojamiento temporal y transporte humanitario a más de 4.000 personas desplazadas por el conflicto. En enero de este año, el estadio General Santander de Cúcuta se transformó en un refugio de emergencia para albergar a 11.000 personas desplazadas por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Esta escalada de violencia, hasta ese momento, dejó un saldo devastador de 80 muertos, incluyendo combatientes y civiles, entre los cuales se encontraban siete excombatientes firmantes del acuerdo de paz y un líder comunitario de la zona.

En Paratebueno, Cundinamarca, la Organización apoyó a 1.600 personas afectadas por el sismo con kits escolares, insumos de higiene y procesos de preparación para emergencias en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De acuerdo con el balance de la UNGRD, el sismo de 6.5 provocó afectaciones en al menos 13 municipios de cinco departamentos. Para el 9 de junio, el número de damnificados ascendió a 508 personas, con 25 lesionados, mientras que se registran daños estructurales en más de 360 viviendas, de las cuales 174 colapsaron completamente. También se reportan daños en 7 centros religiosos, 21 instituciones educativas, 3 vías y 2 puentes, algunas de ellas con cierre total.

En el litoral Pacífico, particularmente en Bahía Solano y Juradó (Chocó), la respuesta incluyó la entrega de 600 kits de higiene, apoyo en salud y fortalecimiento de capacidades comunitarias en primeros auxilios psicológicos.

Riesgos humanitarios y preparación comunitaria