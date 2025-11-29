“Cerraremos con ingresos por $30 billones y 76 millones de clientes este año”: Grupo Sura

”En esta compañía se duerme en almohada de plumas” mencionan, hasta dos veces, los presidentes de Sura en esta entrevista. Les preguntamos de dónde viene esa frase y recuerdan al expresidente de Suramericana e histórico empresario antioqueño, Jorge Molina, quien la usaba para decir que cualquier decisión que se tome debe generar tranquilidad.
Como cierre de la celebración de sus 80 años, Grupo Sura publicó un libro que recoge personajes, retos e historias de la compañía desde su creación en 1944. La publicación llega en un momento clave, luego del desenroque con Grupo Argos que le permitió a Sura concentrarse en el negocio de servicios financieros, y en medio de importantes reformas como las pensionales que se adelantan en Colombia, Chile y Perú.
EL COLOMBIANO habló con los líderes de las compañías, quienes recordaron sus momentos más retadores durante su carrera en el holding y resaltaron la visión de largo plazo. Esto dijeron Ricardo Jaramillo (RJ), presidente de Grupo Sura; Juana Francisca Llano (JL), presidenta de Suramericana, e Ignacio Calle (IC), presidente de Sura Asset Management:
