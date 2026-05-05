Cerro Matoso alerta riesgo de cierre por decisión de Canacol sobre suministro de gas en Colombia

Cerro Matoso expresó su preocupación ante la posibilidad de detener sus operaciones debido a la solicitud de Canacol Energy de terminar los contratos vigentes de suministro de gas en Colombia.

La empresa minera depende de este proveedor para cerca del 80% del gas natural que utiliza en su operación, lo que compromete directamente la continuidad de sus actividades. La solicitud, calificada por la empresa como improcedente y arbitraria, fue presentada el 28 de abril ante una Corte de Alberta, en Canadá, en el marco de un proceso de reestructuración organizacional de Canacol Energy. La petición está actualmente en evaluación.

Cerro Matoso, ubicada en el sur de Córdoba, se dedica a la producción de níquel contenido en ferroníquel. Su operación depende del gas natural como insumo esencial para mantener en funcionamiento continuo sus equipos principales, que operan 24 horas al día. En particular, la compañía cuenta con dos hornos que requieren operación constante para conservar su régimen térmico y evitar daños estructurales. La empresa advierte que estos equipos no tienen sustituto energético, por lo que un corte en el suministro implicaría su detención inmediata.

Impacto económico: empleos, regalías y pérdidas millonarias

Un eventual cese de actividades tendría consecuencias significativas. En 2025, Cerro Matoso generó más de 2.000 empleos entre directos y contratistas, aportó $334.570 millones en regalías e impuestos al Estado y destinó más de $10.600 millones a programas sociales. La compañía estima que cada día de suspensión representaría pérdidas cercanas a $1.000 millones para el país, por menores ingresos fiscales.

Además, dejaría de producir aproximadamente 95 toneladas diarias, lo que equivale a pérdidas cercanas a $5.100 millones por día para la empresa. A esto se suma la interrupción de contratos y compras de bienes y servicios por cerca de $1.800 millones diarios. La interrupción del suministro también implica riesgos estructurales en los hornos. Según la empresa, posibles fallas podrían generar costos de reparación entre $550.000 millones y $730.000 millones por cada horno, con tiempos de recuperación superiores a 10 meses. Estos daños serían críticos para la viabilidad de la operación en el mediano y largo plazo.

Efectos sociales en comunidades del sur de Córdoba

Cerro Matoso mantiene programas sociales que benefician a más de 50.000 personas en la región. La empresa trabaja con 25 comunidades vecinas y ha desarrollado más de 550 proyectos enfocados en acceso a tierras, vivienda, educación y fortalecimiento productivo.

Una eventual suspensión afectaría directamente la continuidad de estas iniciativas y el bienestar de miles de familias. La empresa indicó que ha sostenido conversaciones con Canacol Energy durante los últimos meses, en busca de acuerdos y brindando apoyo frente a su situación financiera. Por ello, manifestó sorpresa ante la solicitud de terminación del contrato. Cerro Matoso también advirtió que la decisión podría afectar el abastecimiento de gas en la Costa Atlántica, generando incrementos en las tarifas para los usuarios.