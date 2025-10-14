La ambiciosa meta de César Torres ante Argentina: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final”

El seleccionador Sub-20 de Colombia, César Torres, se mostró ambicioso de cara a la semifinal ante Argentina, el miércoles en Santiago (6:00 p.m.), y afirmó que su meta es llevar a sus dirigidos a la final del Mundial que se disputa en Chile.

“Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar”, dijo Torres a la prensa al término de un entrenamiento del combinado cafetero en la capital chilena a puertas cerradas.

“Sé que va a ser un lindo juego, muy competido, como han sido los dos que enfrentamos en el Sudamericano, muy parejos”, agregó el timonel.

Torres hacía referencia al Sudamericano Sub-20 en Venezuela, a finales de enero, donde Colombia y Argentina se enfrentaron en dos ocasiones: empataron 1-1 en la fase de grupos y luego se midieron en el hexagonal final, que repartía los cuatro cupos al Mundial. Argentina ganó 1-0, terminó segunda y Colombia quedó tercera, mientras Brasil se coronó campeón.

“No hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada, hay que ir por este partido para llegar a la final”, remarcó convencido.

“Vamos a competir (ante Argentina) para ganar, tenemos la ilusión, el sueño, los respetamos como hemos respetado a todas las selecciones, pero ese sueño no nos lo quita nadie”, enfatizó.

Colombia sufrirá ante la Albiceleste las bajas de Néiser Villarreal, actual máximo goleador del Mundial y autor de un triplete en la victoria 3-2 sobre España en los cuartos de final, y del lateral Carlos Sarabia, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.