DT de Colombia tras empatar con Noruega en Mundial Sub-20: “No tengo nada que reprocharle a los muchachos”

El técnico de Colombia, César Torres, se mostró tranquilo por lo hecho por sus jugadores ante Noruega. Ahora, contra Nigeria, buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial sub-20 en Chile.

  • Colombia, dirigida por César Torres, suma 4 puntos en el Mundial Sub-20 en Chile. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 36 minutos
La Selección Colombia Sub-20 igualó este jueves 0-0 frente a Noruega en su segunda salida en el Campeonato Mundial que se disputa en Chile. Con el resultado, el conjunto dirigido por César Torres no pudo asegurar de manera anticipada su paso a los octavos de final. No obstante, el orientador nacional, el vallecaucano César Torres, se mostró optimista y tranquilo por el desempeño de sus dirigidos.

El partido, disputado en un ambiente cerrado por la propuesta defensiva del rival europeo, mostró a un conjunto colombiano con mayor iniciativa y control del juego, pero sin la contundencia necesaria en el último tramo de la cancha. Noruega apenas se replegó y resistió las embestidas tricolores.

Pese a ello, el empate mantiene a Colombia en el liderato del grupo F con cuatro puntos, los mismos que Noruega, a la espera de lo que ocurra en la última fecha para definir al primero de la zona.

Al finalizar el encuentro, Torres, en charla con la Federación Colombiana de Fútbol, resaltó la evolución del equipo y el esfuerzo de sus pupilos.

“Sabemos que el grupo está bastante parejo. Siento que esta vez la Selección jugó mucho mejor, tuvo más la pelota y el control del partido. Buscó siempre hacerle daño a Noruega, que se posicionó muy bien atrás. Intentamos hacer variantes, buscar por todos los medios. Digamos que las que creamos pegaron en el palo”, comentó Torres.

Pese al empate, el seleccionador insistió en que “ya tenemos cuatro puntos, estamos vivos, somos líderes del grupo y sigue el sueño latente”.

Lea aquí: De Risaralda al mundo: la increíble historia de Óscar Perea, el héroe tricolor que debutó con gol en el Mundial Sub-20

“Tuvimos la pelota la mayor parte del partido, desgastamos al rival, buscamos siempre por las bandas. No tengo nada que reprocharle a los muchachos, seguimos mejorando, hoy hicimos una mejor presentación, sumamos un punto, queríamos los tres y sigue la motivación altísima”, finalizó Torres.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-20?
Colombia se medirá en fecha final de la fase de grupos contra Nigeria, este domingo, 5 de octubre, desde las 6:00 p.m.
