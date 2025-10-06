“Falta es que nuestros nueves hagan gol”: César Torres, seleccionador de Colombia tras paso a octavos en Mundial Sub-20

La Selección Colombia ya piensa en Sudáfrica, su rival en los octavos de final del Campeonato Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

Luego de su último partido en la fase de grupos, en el que empató 1-1 ante Nigeria el pasado domingo en la ciudad de Talca, logrando quedar primero con cinco puntos e invicto en la zona F, el técnico del combinado nacional, el vallecaucano César Torres, hizo un balance de las presentaciones de sus dirigidos y se mostró bastante crítico.

“Uno, no definimos; Dos, perdimos la pelota. Ellos nos emparejaron y nos igualaron en todo el campo, se impusieron en algunos duelos.”, comenzó diciendo el estratega tras el juego con los nigerianos, en el que no supieron mantener la ventaja luego de abrir el marcador por intermedio de Kéner González y se vieron por momentos superados, en el hombre a hombre, con el rival.