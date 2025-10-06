x

“Falta es que nuestros nueves hagan gol”: César Torres, seleccionador de Colombia tras paso a octavos en Mundial Sub-20

El entrenador de la Selección Colombia Sub-20 se mostró crítico. Valoró el trabajo de sus dirigidos pero dice que se necesita la eficacia de sus delanteros en el Mundial en Chile. Lo que viene para el combinado tricolor en el certamen.

  César Torres espera que contra Sudáfrica sus hombres puedan ser contundentes frente al arco rival. FOTO: AFP
    César Torres espera que contra Sudáfrica sus hombres puedan ser contundentes frente al arco rival. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

La Selección Colombia ya piensa en Sudáfrica, su rival en los octavos de final del Campeonato Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

Luego de su último partido en la fase de grupos, en el que empató 1-1 ante Nigeria el pasado domingo en la ciudad de Talca, logrando quedar primero con cinco puntos e invicto en la zona F, el técnico del combinado nacional, el vallecaucano César Torres, hizo un balance de las presentaciones de sus dirigidos y se mostró bastante crítico.

Uno, no definimos; Dos, perdimos la pelota. Ellos nos emparejaron y nos igualaron en todo el campo, se impusieron en algunos duelos.”, comenzó diciendo el estratega tras el juego con los nigerianos, en el que no supieron mantener la ventaja luego de abrir el marcador por intermedio de Kéner González y se vieron por momentos superados, en el hombre a hombre, con el rival.

"Jordan García (arquero) tuvo una gran actuación. Le tocó trabajar y respondió bien. Para ganar y competir todos tenemos que ser laboriosos, y este equipo debe ir creciendo de esa manera. Con grandes partidos y goleadas a los colombianos nos suele costar; apretados, vamos mucho mejor", prosiguió el timonel, al valorar a la vez el esfuerzo de sus alumnos.

“Queríamos ser primeros, queríamos buscarlo y lo intentamos hasta el final.Al final se definió por una amarilla (el liderato del grupo; Noruega también hizo 5 puntos). Nadie puede negar que fuimos a buscar el partido. Es un gran cierre de grupo porque ellos también saldrán a competir. En la Selección Colombia Sub-20 lo que falta es que nuestros nueves hagan gol”.

En referencia al siguiente rival, Sudáfrica, Torres expresó: "Este equipo no está confiado, queremos ganar, tener un partido como el primer tiempo con definición y no lo hemos podido conseguir, pero estoy seguro de que va a llegar. Sudáfrica es un equipo potente, son rápidos por las bandas, va a ser un partido muy lindo", concluyó Torres.

¿Cuándo juega Colombia contra Sudáfrica en el Mundial Sub-20?
El partido de octavos de final de la Copa Mundo Sub-20 de Chile entre Colombia y Sudáfrica será este miércoles, a las 2:30 de la tarde, en el Estadio Fiscal de Talca.
